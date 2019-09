Beveiliger voor de rechter voor doodtrappen Jip Jurg

Een 38-jarige Rotterdammer moet woensdag voor de rechter in Rotterdam verschijnen voor betrokkenheid bij de dood van zijn stadsgenoot Jip Jurg. Justitie beschuldigt de verdachte ervan dat hij het 32-jarige slachtoffer zo hard in zijn buik heeft getrapt dat hij een dag later thuis stierf aan ernstig inwendig letsel.