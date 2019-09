Britse politie onderschept 1,3 ton heroïne, vier mannen opgepakt in Rotterdam

In Rotterdam zijn vier personen gearresteerd voor de smokkel van een enorme hoeveelheid haddrugs. Via Felixstowe en Antwerpen hadden ze geprobeerd 1,3 ton heroïne binnen te halen. Straatwaarde: 130 miljoen euro.

De politie trof de harddrugs aan op een schip in de haven van het Britse Felixstowe. De heroïne zat in pakketten verstopt tussen handdoeken en badjassen. Nooit eerder onderschepten de Britten zoveel heroïne in één klap.

De drugs zijn in beslag genomen. Het uitladen van de pakketten alleen al nam bijna zes uur in beslag.

De lege container vertrok daarna naar de haven van Antwerpen en weer later naar een opslagplaats in Rotterdam. Daar werden vier personen opgepakt, die de container wilden uitladen.

Begin augustus probeerden drugssmokkelaars op eenzelfde manier heroïne naar Nederland te krijgen. Toen werd een zending van 398 kilo onderschept. De drugs zaten ook toen verstopt tussen handdoeken en badjassen.