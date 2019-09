Onderzoeksraad: veiligheid bruggen heeft geen prioriteit

De overheid doet nog altijd onvoldoende om ongelukken met op afstand bediende bruggen te voorkomen. Veiligheidsrisico's hebben geen prioriteit. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een woensdag gepubliceerd rapport. Er is sprake van een landelijk probleem, zegt de OVV.

Het rapport komt naar aanleiding van het ongeluk eind vorig jaar op de Prins Bernhardbrug in Zaandam. Daarbij raakten twee mensen zwaargewond.

Een paar jaar daarvoor overleed een 57-jarige vrouw toen de Den Uylbrug in Zaandam plots openging. Als na dat ongeluk de aanbevelingen van de Onderzoeksraad direct waren opgepakt, was de kans op het maken van fouten in de brugbediening aanzienlijk verkleind, stelt de raad.