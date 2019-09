Rijbewijzen hardrijders ingenomen op A16

Tijdens een snelheidscontrole op de A16 heeft de Rotterdamse politie in de nacht van dinsdag op woensdag negen rijbewijzen ingenomen van bestuurders die te hard reden. In zes van de negen gevallen ging het om beginnende bestuurders.

De controle vond plaats bij wegwerkwerkzaamheden op de A16 bij Zwijndrecht, waar op dat moment een snelheidsbeperking gold.

Bij een snelheidsovertreding van meer dan 50 km per uur, wordt zowel bij beginnende als ervaren bestuurders per direct het rijbewijs afgenomen. De hoogste overschrijding was 81 km per uur.