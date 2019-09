Akerboom: politietop neemt al maatregelen om geweld tegen agenten te beteugelen

De leiding van de Nationale Politie neemt al maatregelen om het geweld tegen agenten op straat tegen te gaan. Dat is de reactie van korpschef Erik Akerboom op een artikel in De Telegraaf, waaruit blijkt dat politiemensen maar weinig vertrouwen hebben in de aanpak van de korpsleiding en de politiek.

Een van de maatregelen die de politietop heeft genomen is de bodycam, zegt Akerboom. Daarvan blijkt een afschrikwekkend effect uit te gaan.

Akerboom "kent, herkent en deelt" de frustraties van agenten. "Hij is het ook spuugzat dat zijn mensen met zoveel agressie en geweld te maken krijgen tijdens hun werk", laat zijn woordvoerder weten.

Politieagenten krijgen op straat regelmatig met agressie in hun richting te maken. Bij het korps Rotterdam werden in de eerste helft van dit jaar al ruim achthonderd van dit soort voorvallen geregistreerd.



Afgelopen weekeinde was het in Rotterdam in korte tijd twee keer raak. Vrijdag sloeg een deelnemer aan een trouwstoet een agent bewusteloos op de Westzeedijk in Rotterdam. Een dag later bezorgde een man die zich verzette bij zijn arrestatie een agent een gebroken arm. Twee collega's liepen schaafwonden op.

Op het interne communicatiekanaal van de Nationale Politie komen tientallen reacties binnen van agenten die vinden dat de politiek en de politietop nog steeds te weinig doen om hen te beschermen. Dagblad De Telegraaf heeft de berichten ingezien.

"Elk jaar weer hetzelfde riedeltje (...). Blijkbaar moeten er eerst doden vallen", citeert de krant. En: "Elke keer het praatje: we gaan het aanpakken. Ja ja, oogjes dicht en snaveltjes toe. Welterusten."

Akerboom meent dat de oplossing van het probleem voor een deel ook bij de politiek ligt. Zo deed hij dit voorjaar samen met ruim twintig maatschappelijke organisaties een oproep aan de politiek om gevaarlijk vuurwerk tijdens de jaarwisseling te verbieden en te zorgen dat onder meer agenten veilig kunnen werken. Dat pleidooi heeft de politiek - tot teleurstelling van de korpschef - aan de kant geschoven.