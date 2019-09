Justitie eist vier jaar cel tegen beveiliger voor doodschoppen Jip Jurg in Rotterdam

Wat justitie betreft moet beveiliger John H. vier jaar de cel in voor betrokkenheid bij de dood van Jip Jurg. Het slachtoffer werd in januari vorig jaar na bezoek aan een feest van het Filmfestival in Rotterdam hard in zijn buik getrapt en overleed kort daarna aan inwendig letsel.

Jurg (32) en de beveiliger (38) hadden op het Schouwburgplein ruzie gekregen, omdat Jurg met een glas naar buiten liep. H. sprak hem daarop aan, waarna de beschonken Jurg een klap uitdeelde. Volgens een getuige heeft de beveiliger het slachtoffer daarna "als een kickbokser" getrapt. De verdachte ontkent dat.

Volgens justitie heeft H. nooit de bedoeling gehad om Jip Jurg te doden. "Hij was boos en wilde wraak nemen. Maar hij kon niet zien aankomen dat een schop tot zijn overlijden zou lijden."

Justitie eist daarom geen straf voor doodslag, maar voor "zwaar lichamelijk letsel met de dood tot gevolg".

Gordijnen van de roede

Jurg nam na de mishandeling op het Schouwburgplein een taxi naar huis. Daar werd hij op zondag, dertig uur later, door zijn vader gevonden. Dood.

Justitie denkt dat Jurg een dag eerder al is overleden. In zijn huis waren op zaterdagochtend de gordijnen al van de roede getrokken. Volgens de officier duidt dat erop dat hij in het huis onwel is geworden.

De zus van Jurg heeft tijdens de zitting verklaard dat zij niet meer in de buurt van het Schouwburgplein durft te komen. Via de advocaat van de familie memoreerde ze de schreeuw van haar vader - die arts was - toen hij Jip vond. "Het meest pijnlijke dat ik ooit heb gehoord."

De vader is inmiddels overleden. Zijn laatste maanden waren door de dood van zijn zoon "vreselijk", verklaarde de zus. Zij vindt dat de rechter dit ook moet meewegen in het vonnis.

Oasebar

Beveiliger John H. heeft volgens justitie de reputatie van "eerder met de vuist dan met de mond reageren." Hij kwam al eerder met justitie in aanraking. In 2003 werd hij veroordeeld voor drugs en bedreiging. Vier jaar later volgde vrijspraak voor een woningoverval.

In 2016 mishandelde H. een bezoeker van de Oasebar in Rotterdam, waar hij destijds portier was. Ook voor dit geweld staat hij woensdag terecht.

H. heeft nu geen werk meer. "Door dit gebeuren is mijn leven een nachtmerrie geworden."

De rechtbank doet over veertien dagen uitspraak.