Feyenoord Basketball heeft selectie rond

De selectie van Feyenoord basketball voor komend seizoen is rond

Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Basketball heeft de selectie voor komend seizoen rond. Afgelopen weekend versterkte de ploeg zich nog met de Amerikaan Quentin Snider. De Guard speelde in het verleden voor Louisville Cardinals en kwam het afgelopen seizoen uit in Portugal.

Daar speelde de 24-jarige Amerikaan bij Benfica en Imortal. Ook Rotterdammer Raidell de Pree tekende de afgelopen week een contract bij de ploeg van Toon van Helfteren. De Pree speelde het afgelopen seizoen in Spanje, maar trainde al langere tijd mee.

Tegenover de komst van deze spelers staat onder andere het vertrek van Trevor Setty en Ties Theeuwkens. Setty is terug naar Amerika en voor Theeuwkens is er geen plek meer. De Barendrechter speelde in drie periode's voor Rotterdam Basketball.

De competitie begint voor Feyenoord Basketball op 28 september met een thuiswedstrijd tegen ZZ Leiden.