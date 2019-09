Raadsleden doen armoede-challenge: 'Ik heb wel gelijk mijn moeder gebeld'

De actie van WARM Rotterdam 'Hoe is het om te leven van 50 euro per week?' is nog altijd niet voorbij. Na het zomerreces hebben nog meer Rotterdamse raadsleden gehoor gegeven aan de oproep om een week te leven rond de armoedegrens.

Michel van Elck van Leefbaar Rotterdam en Tim Versnel van de VVD zijn twee van de deelnemers die na het politieke zomerreces meedoen.



"Ik heb wel gelijk mijn moeder gebeld", vertelt Tim: "Zij moest jaren van een uitkering leven en gelijk voor mij en mijn broertje zorgen. Ze heeft me tips gegeven over de verschillende potjes die je eigenlijk zou moeten hebben als je lange tijd van weinig geld moet rondkomen."

Chronisch zieken

Na vijf dagen meedoen is één ding voor Michel van Elck al duidelijk: "Ik heb zelf een nieraandoening en moet bepaald soort voeding eten. Zoutloze producten zijn over het algemeen duurder. Des te schrijnender vind ik het dan dat het college de jaarlijkse 200 euro voor chronische patiënten onder de armoedegrens heeft afgeschaft. Die mensen hebben het heel zwaar om het juiste voedsel te kunnen kopen. Als ik klaar ben met de challenge, ga ik opnieuw kijken hoe we die maatregel kunnen terugdraaien."

WARM Rotterdam is een initiatief van de Pauluskerk, dat volgens eigen zeggen wordt gedragen door een groeiende groep Rotterdammers. De organisatie wil de oorzaken en oplossing van armoede zichtbaar maken en plannen maken en uitvoeren om armoede aan te pakken.

Ruim 80 duizend Rotterdammers leven onder de armoedegrens, een deel daarvan kampt met ernstige schulden of loopt het risico in de schulden te komen. Om te laten zien hoe het is om van heel weinig geld te leven, roept WARM raadsleden op om zelf van 50 euro per week te proberen te leven.