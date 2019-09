Vermagerd huisdier ondanks veel eten? Diabetes kan boosdoener zijn

Eet je hond of kat veel, maar vermagert hij alsnog? Dan kan je lieve viervoeter misschien wel diabetes hebben, vertelt dierenarts John de Deugd uit Ridderkerk, lid van het expertteam van Rijnmond. En dit is niet het enige signalement. "Huisdieren kunnen veel gaan drinken en plassen. Sommige dieren plassen daardoor ook in huis."

Diabetes ontstaat bij dieren eigenlijk hetzelfde als bij mensen. Het lichaam vraagt om veel energie. Insuline zorgt ervoor dat de glucose uit het bloed in de cellen kan. Hierdoor kan je functioneren. Als deze insuline er onvoldoende is, kan je de energie uit je bloed niet gebruiken.

Insuline

"Het glucosegehalte in het bloed stijgt dan heel erg. De nieren signaleren dat en hierdoor plas je het grootste gedeelte glucose uit", vertelt de Deugd. Op deze manier verliezen de beesten dus heel veel energie en dit zorgt ervoor dat ze uiteindelijk vermageren.

Huisdieren met diabetes moeten net als mensen met insuline worden geprikt. "Twee keer per dag moet er insuline worden toegediend en moet het bloedsuikergehalte worden gecontroleerd." Bij dieren wordt dit meestal bij het oorpuntje gedaan. Het is belangrijk dat de beesten eten rond de tijd dat de insuline wordt ingespoten.



Oorzaak suikerziekte

Overgewicht is de voornaamste veroorzaker van diabetes bij dieren. Hiernaast kunnen ook medicijnen als prednison of de ziekte van Cushing bij honden de boosdoener zijn. "Ook honden die loops worden kunnen insulineresistentie ontwikkelen. Daarbij moeten ze gesteriliseerd worden om dat onder controle te krijgen."

Tips tegen diabetes

Baasjes moeten vooral goed op hun dieren letten. "Als ze extreem veel eten of drinken en tóch afvallen, kan dit diabetes zijn." Wanneer je een huisdier met diabetes hebt, is het belangrijk dat de insuline op vaste tijden wordt toegediend. Het is dus handig als je een buurvrouw of kennis hebt die het kan toedienen als je veel werkt.

“Daarbij zijn er ook nog dieetvoedingen die het glucose geleidelijk in het bloed brengen”, vertelt onze expert. Al is dit volgens hem meestal niet voldoende om het op te lossen.

Beluister hierboven het hele gesprek tussen RTV Rijnmond-expert Jon de Deugd en presentator Dennis Kranenburg