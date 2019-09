KNVB wijzigt tijdstip van wedstrijden van Sparta en Feyenoord

Deze wijzigingen komen voort uit de afspraken die alle Eredivisieclubs hebben gemaakt in het kader van de veranderagenda. Om de clubs meer rust te geven voor of na een Europese wedstrijd zijn de aanvangstijdstippen voor de clubs in Europa gunstiger geworden. Dit heeft in onze regio betrekking op wedstrijden van Feyenoord en Sparta

Speelronde 7

Emmen-Feyenoord van zondag 22 september 16:45 naar 14:30.

Speelronde 8

Feyenoord-FC Twente van zondag 29 september 12:15 naar 16:45.

speelronde 12

Sparta-PSV van zaterdag 2 november van 18:30 naar 19:45.

Speelronde 15

Feyenoord- PEC Zwolle van zondag 1 december 12:15 naar 16:45.

Speelronde 17

Emmen-Sparta van zondag 15 december 14:30 naar 12:15.