Extra vuurwerkshows Oud en Nieuw: zelfde muziek, ander ontwerp

De twee extra georganiseerde vuurwerkshows tijdens Oud en Nieuw in Hoek van Holland en Nesselande, worden speciaal ontworpen op basis van de locaties. In Nesselande wordt het vuurwerk vanaf het water afgevuurd, in Hoek van Holland vanaf het strand.

Rotterdam krijgt dit jaar twee extra vuurwerkshows. De gemeente wil Rotterdammers een alternatief bieden, nu op steeds meer plekken zelf vuurwerk afsteken niet meer mag.

Klaas Rohde organiseert met zijn bedrijf het Nationaal Vuurwerk en mag ook de twee extra shows gaan invullen. Hij was al jaren van plan de show uit te breiden naar andere locaties, dus was erg blij met de vraag van de gemeente. "Eigenlijk zijn het twee initiatieven die bij elkaar zijn gekomen, dat matchte heel mooi", zegt hij op Radio Rijnmond.

Net op de vloedlijn

De muziek is op drie plekken hetzelfde en wordt op hetzelfde moment gestart. "Maar elke locatie heeft een andere structuur. Bij de brug schieten we het vuurwerk af vanaf de brug en een ponton, in Hoek van Holland waarschijnlijk net op de vloedlijn en in Nesselande echt vanaf het water. Dus elk vuurwerk krijgt zijn eigen karakter", legt Rohde uit.

Dat moet ook, volgens hem: "Als je overal hetzelfde zou doen, dan krijg je ergens saai vuurwerk. Nesselande heeft heel veel ruimte, daar kan je weer ander soort vuurwerk afsteken. In Hoek van Holland wil je ietsje dichter bij de mensen zijn, waardoor het weer wat indrukwekkender is. En in Rotterdam heb je de uitdaging dat je de brug op moet. Pas vanaf 18:00 uur kunnen we daar de karren neerzetten. Je houdt heel erg rekening met de omgeving, daar haal je het mooiste uit."

Muziek als basis

Zo gaat het vuurwerk in Hoek van Holland en Nesselande in het water weerkaatsen. "We zijn nu bezig met het ontwerp. De muziek is de basis, daar ga je op componeren met je vuurwerk."

Rohde deelt de mening van de gemeente die pleit voor georganiseerd vuurwerk en minder particulier vuurwerk. "Ik denk dat je met georganiseerd vuurwerk veel meer impact kan maken voor hele grote groepen mensen. De power die georganiseerd vuurwerk geeft en dat je daar met elkaar bij kunt zijn, is fantastisch."