Modefotograaf Peter Lindbergh (74) overleden

Peter Lindbergh naast Tina Turner en burgemeester Aboutaleb in de Kunsthal

De Duitse modefotograaf Peter Lindbergh is op 74-jarige leeftijd overleden. Lindbergh werd wereldberoemd met zijn coverfoto voor modetijdschrift Vogue in 1990. Op die foto bracht hij de jonge modellen Linda Evangelista, Naomi Campbell, Tatjana Patitz, Cindy Crawford en Christy Turlington samen.

In 2016 haalde de Kunsthal Peter Lindbergh naar Rotterdam voor de tentoonstelling A Different Vision on Fashion Photography. Die tentoonstelling werd geopend door popster Tina Turner. Ook veel andere modellen en wereldsterren kwamen naar de stad voor de tentoonstelling.

"We rouwen om het verlies van een van de grootste fotografen aller tijden. Met dankbaarheid kijken we terug op de tentoonstelling", schrijft de Kunsthal in een reactie op het nieuws van het overlijden van Lindbergh.

Lindbergh fotografeerde voor de grootste modehuizen en bladen ter wereld. In 1995 en 1997 werd hij uitgeroepen tot beste modefotograaf van de wereld.

De laatste klus van Lindbergh was het fotograferen van de vrouwen die door Meghan Markle, de echtgenote van de Britse prins Harry, waren geselecteerd voor het septembernummer van de Britse Vogue. Onder anderen actrice Jane Fonda, klimaatactivist Greta Thunberg en de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Arden kwamen voor zijn lens.