Varende vuilnismannen werken zich uit de naad

In de haven van Rotterdam is het een komen en gaan van allerlei soorten zeeschepen. Waar hard wordt gewerkt, wordt ook veel afval geproduceerd. De varende vuilnismannen hebben het er maar druk mee.

Elke dag ontdoen de mannen van Bek & Verburg 100 tot 120 zeeschepen van afval. "Je moet je voorstellen dat ieder schip een andere hoeveelheid afval aan boord heeft. Het varieert van een kuub vuil tot containers vol. Vooral cruiseschepen met duizenden mensen aan boord hebben gigantisch veel afval. Soms honderden ligbedjes", legt Kenny Baas van Bek & Verburg uit.

De opa van Kenny is ruim 55 jaar geleden begonnen met het bedrijf. Het transporteren van afval van de stad naar de stortplaats was toentertijd het belangrijkste werk. Inmiddels ligt de focus voornamelijk op het ophalen van afval van zeeschepen in de haven.

Voorbeeld voor andere landen

Kenny legt trots uit dat de manier waarop er in de Rotterdamse haven wordt omgegaan met afval en recycling als voorbeeld dient voor andere landen. Niet alleen wordt alles bijna CO2-neutraal ingezameld, ook krijgt ruim 93 procent van het ingezamelde afval een nuttige toepassing.

"Havens van over de hele wereld komen kijken naar hoe wij afval inzamelen en hoe wij het verwerken." Ook opa is heel erg tevreden. "Hij zegt altijd dat hij rondloopt en denkt: 'ja, ach dit is een gewoon bedrijf', maar als je in zijn hartje kijkt dan is hij echt super trots op wat we met z'n allen als familie hebben bereikt."