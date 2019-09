Opgelicht: Francien en Nel slachtoffer van hun eigen goedheid

Een nieuwe vorm van de babbeltruc lijkt Rotterdam-Zuid te teisteren. Oplichters vragen of iemand met zijn of haar paspoort garant wil staan voor een pakketje. Met dat ID-bewijs worden vervolgens stiekem dure gsm-abonnementen afgesloten. Twee gedupeerden en een stichting tegen armoede roepen slachtoffers op zich te melden.

"Ik heb een hersentumor en ben uitbehandeld", vertelt Francien. "Maar dat zie je aan de buitenkant niet. Wel dat ik met een rollator over straat ga. Daarom moesten ze mij hebben. En ik ben zo dom geweest erin te trappen."

Pakje halen

Francien en Nel zijn het slachtoffer geworden van hun eigen goedheid. "Normaal word ik geholpen", zegt Francien. "Maar ik wil eigenlijk geen hulp, ik wil juist andere mensen helpen." Dat deed ze dan ook op de bewuste maandag in augustus. Met flinke gevolgen.

Toen twee mannen op de Slinge haar vroegen 'of ze garant wilde staan voor een pakje' stemde ze in. De mannen hadden geen Nederlands paspoort en dat was nodig voor het ophalen van dat pakje. Ook Nel, die een dag later werd aangesproken, zag er op dat moment geen kwaad in. "Twee aardige mannen met een oprechte vraag. Ze zeiden me dat het allemaal goed zou komen."

Nieuwste iPhone

Wat er dan gebeurt is pijnlijk. Nel en Francien worden van het ene naar het andere adres gereden. Het duizelt ze. De sfeer blijft vriendelijk, maar ze voelen de druk. Francien: "Je rijdt toch rond in andermans auto. Hoe moest ik nog thuiskomen?" Nel gaat zelf langs vier filialen van een bekende elektronicaketen. Tot Rijswijk aan toe. Het ene na het andere na het ander abonnement wordt afgesloten. Allemaal met de nieuwste iPhone.

"Je denkt dat een ander het goed bedoelt", zegt Francien. "En dan stink je erin. Ik ben te goed geweest." Het was teveel voor Nel: "Ik was er totaal niet bij met m'n hoofd. Het leek alsof ik totaal ergens anders was. Ik was er wel, maar ik was er er ook weer niet."

Kwetsbare mensen

Tot acht uur 's avonds rijden de twee mannen Nel rond door de regio. Ze moet uit het hoofd geleerde lesjes over inkomsten en huuruitgaven opdreunen. Ze doet het. De telefoons verdwijnen direct in de tassen van de zelfverklaarde Iraniërs.

Medewerkers van de bekende internationale keten vragen niet door. Waarom sluit iemand vier abonnementen van 75 euro per maand in een paar uur af? Zowel Francien als Nel zit of zat in de schuldsanering. Het speelt allemaal geen rol.

"Ze weten precies wie ze moeten hebben", zegt Ferry van der Kaaij van Okéhor. De stichting zet zich in voor mensen en dieren in armoede en is onder meer bekend van de Dierenvoedselbank. "Francien is ernstig ziek en Nel heeft erg veel meegemaakt. Ze maken misbruik van kwetsbare mensen die goed willen doen en de situatie niet goed kunnen overzien."

Vertrouwen kwijt

Het bleek nog niet makkelijk om aangifte te doen. Nel en Francien hebben immers uit vrije wil gehandeld, zou de redenatie zijn. Deze week volgt er een nieuw gesprek op het politiebureau.

Van der Kaaij denkt dat er een bende actief is, op jacht naar de zwaksten. Hij roept slachtoffers op zich te verenigen om collectief aangifte te doen en camerabeelden op te laten vragen. "Met een grote groep kunnen we misschien meer bereiken."

Nel en Francien likken ondertussen hun wonden en hopen dat de financiële strop meevalt. Francien: "Het is erg, maar mijn vertrouwen in de medemens ben ik voorlopig wel kwijt."

Slachtoffer geworden van deze vorm van oplichting? Stuur een mail naar babbeltruuk@okehor.nl