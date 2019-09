Ottevanger verrast medewerkers met verkoop veerdienst Maassluis-Rozenburg

Het bericht zorgt volgens CNV voor veel onrust bij de ruim twintig medewerkers. "De manier waarop dit gaat zegt wel weer iets over hoe momenteel de sfeer is tussen werkgever en bemanning”, zegt Evert Jan van de Mheen, onderhandelaar bij CNV Vakmensen.

Lopend conflict

Daarmee doelt hij op de lopende conflicten tussen uitbater Ottevanger en de bemanning op de boten. Medewerkers willen in gesprek over de werksfeer. Die is volgens personeel onhoudbaar. "Ottevanger komt afspraken niet na, frustreert het overleg, hangt zonder overleg camera’s op en noemt zijn werknemers criminelen, fraudeurs en eikels, zei Van de Mheen eerder over de situatie.

Tjerk Bruinsma, oud-burgemeester van Vlaardingen, zou gaan bemiddelen tussen Ottevanger en de bemanningsleden. Het is volgens vakbond CNV onduidelijk wat de verkoop betekent voor het werk van bemiddelaar Bruinsma. Er staat voor vrijdag een gesprek gepland met Bruinsma, Ottevanger en een deel van het personeel. "Die afspraak staat nog steeds, maar het is wel een onduidelijke situatie", zegt Van de Mheen.CNV wil zo snel mogelijk overleg met de Provincie Zuid-Holland. "Ik wil weten wat deze verkoop betekent voor de werknemers en wat de provincie nu voor plannen heeft met de veerdienst.”