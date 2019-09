Geiten maken korte metten met wilgen in moeras Kinderdijk

Veertien geiten gaan al zo'n twee weken de strijd aan met de wilgen in het nieuwe rietmoeras bij het wereldberoemde Kinderdijk. De proef is nu al een succes: "Het moeras wordt al helemaal open!"

In de loop der tijd is het oude rietmoeras in de Hoge Boezem van de Overwaard bij Kinderdijk verdwenen. Waterschap Rivierenland bracht het moeras terug.

Intussen groeit het moeras weer vol. Met riet, maar ook met wilgen. En dat wil het Waterschap niet. "We willen bevers, vogels en misschien wel otters", vertelt Nico Maat van het Waterschap. En dat lukt niet als het moeras vol staat met wilgen.

De wilgen breken ook nog eens de wind voor de beroemde molens. De geiten lossen het probleem op, door de wilgen massaal op te eten.

Lievelingskostje

Dat de geiten zo gek zijn op de wilgen, verbaast Nico niet. "Ze zijn gewend om kleine boompjes te eten. Ze eten liever op ooghoogte dan op de grond. Daarom beginnen ze ook meteen aan de wilgen."

De geiten staan op een stuk moeras dat alleen bereikbaar is per boot. Het is net een vakantieoord voor de geiten. Nico acht de kans op gezinsuitbreiding dan ook groot: "Ik denk dat als we ze nog vijf maanden laten lopen, dat de kudde twee keer zo groot is!"