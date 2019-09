'Leraar van het jaar' Ismail: 'Ik werk vanuit mijn hart'

Dat Ismail Aghzanay (28) ooit verkozen zou worden tot Leraar van het Jaar Rotterdam had hij als jongeling, toen hij naar het speciaal onderwijs moest, niet kunnen bedenken. Maar zijn negatieve ervaringen met het onderwijs vormden uiteindelijk de grootste inspiratiebron voor de manier waarop hij later zelf zou lesgeven.

Ismail groeide op in de Rotterdamse wijk Feijenoord. "Ik was een moeilijk kind. Ik was heel druk en vervelend. Vaak deed ik dingen die niet door de beugel konden." Vanwege zijn gedrag moest hij na groep 2 naar het speciaal basisonderwijs. "Ze zeiden tegen me dat ik ADHD had. Dat label hebben ze er misschien wel te snel opgeplakt", zegt Ismail. "Gelukkig heb ik er nooit medicijnen tegen hoeven slikken."

Terugknokken

De dag dat hij naar die bijzondere school moest, staat bij Ismail in het geheugen gegrift. "Ze moesten me onder het bed vandaan trekken, want ik wilde niet mee." Tot groep 8 zou hij daar blijven. "Daarna zeiden ze dat ik terug mocht naar regulier onderwijs als ik me goed zou gedragen en minder zou praten."

Vervolgens knokte Ismail zich via het voortgezet onderwijs naar het tweede mbo-niveau om er daarna ook niveau drie en vier af te ronden. Uiteindelijk heeft hij zelfs zijn hbo-papiertje gehaald. "Pas op het hbo maakte ik een docent mee waarvan ik een wauw-gevoel kreeg", blikt hij terug.

Momenteel is Ismail leraar Engels op het Designcollege in Rotterdam-West. Door zijn manier van lesgeven werd hij verkozen tot Leraar van het Jaar Rotterdam 2018. "Mij zie je niet zo snel in de lerarenkamer. Het liefst heb ik contact met de kinderen. Ik toon zelf ook mijn emoties, stel me kwetsbaar op. Ik werk vanuit mijn hart."

Het interview van presentator Peter van Drunen met Ismail Aghzanay is te beluisteren door bovenaan op de blauwe tegel te klikken.