Aboutaleb roept deelnemers trouwstoet op man die agent sloeg aan te wijzen

Vrijdag hielden agenten een trouwstoet in Rotterdam aan wegens het overtreden van verkeersregels.

Dat de man die vrijdagmiddag een politieagent knock-out sloeg zich nog niet heeft gemeld, is laf. Dat zeggen burgemeester Aboutaleb, de korpschef van de politie en de hoofdofficier van justitie. Die zogenaamde 'driehoek' had dinsdag overleg over geweld tegen de politie.