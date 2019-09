Provincie: veerdienst Rozenburg had te veel storingen en leed verlies

De Provincie Zuid-Holland zegt dat de veerdienst tussen Maassluis en Rozenburg is verkocht, omdat de andere optie het faillissement van de huidige uitbater was. Dat zou grotere gevolgen hebben voor het openbaar vervoer en de provincie op extra kosten jagen. Ottevanger, die de veerdienst sinds begin 2018 runt, spreekt dit tegen.

Volgens de provincie is het aantal storingen aan de twee veerponten tussen Maassluis en Rozenburg substantieel verhoogd. Ondanks de zevenhonderdduizend euro die de provincie jaarlijks aan Ottevanger gaf, bleef de veerdienst verlies lijden.

Persoonlijke redenen

Ottevanger zegt dat hij zijn veerdienst heeft verkocht om persoonlijke redenen. Volgens hem gaat het goed met zijn bedrijf. Naast de veerdienst Maassluis-Rozenburg opereert hij nog vier andere veerdiensten. Die zijn ook verkocht.

De nieuwe eigenaar, ODV Maritiem in Zwijndrecht, krijgt van de provincie acht ton per jaar, en een extra startbedrag van 1,1 miljoen euro. Dat geld gaat voornamelijk naar het betrouwbaar maken van de twee veerponten. Voor de bemanning blijft alles hetzelfde. Die krijgt alleen een nieuwe bedrijfsleiding. Een van de twee veerponten, Staeldiep, zou in 2024 worden vervangen. Dat gebeurt nu al in 2021.

"ODV Maritiem heeft groot aantal veerdiensten en best wel ervaring, denken wij in die partij een goede te hebben", zegt de Provincie Zuid-Holland. De provincie benadrukt prettig te hebben samengewerkt met Ottevanger, maar klik tussen het bedrijf en de medewerkers was minder. Dat heeft volgens de provincie meegewogen in het besluit over de verkoop.

Ottevanger herkent zich niet in de verhalen van de provincie dat zijn bedrijf slecht zou draaien. Hoewel personeel en de gemeenten woensdagochtend pas zijn ingelicht, zegt hij een jaar geleden al te hebben besloten zijn veerdiensten te verkopen. Dat het niet lekker liep met het personeel, erkent hij wel. "Ik ben blij dat de dienst is verkocht aan een partij met ervaring", zegt hij over ODV Maritiem.