Rotterdam: de trotse LNG-hoofdstad van Europa

De handel in vloeibaar aardgas is booming. De overslag in de Rotterdamse haven nam het afgelopen halfjaar met 94% toe. De vraag neemt toe en Rotterdam is er klaar voor om aan die vraag te voldoen.

Maud Eijgendaal van het Havenbedrijf Rotterdam leidt de groep internationale journalisten vol trots rond in het havengebied. Ze wijst op de drie grote tanks waar 180 duizend m³ vloeibaar gas in opgeslagen kan worden onder extreem lage temperaturen.

Het grote voordeel van LNG is dat aardgas makkelijk kan worden vervoerd, als het in een vloeibare vorm is.

"Het is de schoonste fossiele brandstof die er is", zegt ze, terwijl ze op de tanks wijst. "Dat is ook de reden dat er steeds meer vraag naar is." Zo zijn er al stille LNG-trucks die binnensteden bevoorraden en eind oktober arriveert het eerst LNG-cruiseschip in Rotterdam.

Investeringen

In Rotterdam wordt al bijna tien jaar gewerkt met LNG, Liquified Natural Gas. Vooral de afgelopen jaren heeft de overslag een grote vlucht genomen. "Dat heeft te maken met de nieuwe investeringen in 2016", legt Eijgendaal verder uit. "Daardoor is er de mogelijkheid ontstaan om LNG ook te exporteren. Daarmee heeft Rotterdam echt een hub-functie gekregen. De haven is belangrijk voor de regio, voor Europa en misschien zelfs wel verder."

Hoe die rol van Rotterdam in de toekomst zal zijn is nog niet helder. Wel zijn er nog steeds de mogelijkheden om de LNG-functie van Rotterdam uit te breiden. Zo passen er nog een vierde, vijfde of zelfs zesde opslagtank bij in Rotterdam. Eijgendaal: "Maar verder wordt vooral gekeken naar investeringen in logistiek en dergelijke. En je ziet ook dat andere havens in Duitsland en België ook LNG-terminals gaan bouwen. De markt is dus groeiend."