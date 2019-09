Oud-directeur Kunsthal over modefotograaf Lindbergh: 'Het ging helemaal niet om de mode'

De Rotterdamse Kunsthal pakte in 2016 groot uit met een overzichtstentoonstelling rond de Duitse modefotograaf Peter Lindbergh, die woensdag op 74-jarige leeftijd overleed. Toenmalige museumdirecteur Emily Ansenk werkte veel samen met de fotograaf en ontmoette hem vaak. "Het was een ongelooflijk aimabele man met een groot hart", zegt ze op Radio Rijnmond.

De oud-directeur vertelt dat alle modellen van Lindbergh hielden. "Peter was een heel bijzonder mens en fantastische fotograaf." Ansink noemt zijn overlijden heel verdrietig. "Hij was heel vriendelijk, hij had een waanzinnig goed oog. Hij wist wat hij wilde, zonder op een drammerige manier zijn zin door te drijven."

Tina Turner

In 2016 haalde de Kunsthal Peter Lindbergh naar Rotterdam voor de tentoonstelling A Different Vision on Fashion Photography, een samenwerking tussen de Kunsthal, Studio Peter Lindbergh en curator Thierry-Maxime Loriot. Die tentoonstelling werd geopend door popster Tina Turner, een van Lindberghs beste vriendinnen.

Ook veel andere modellen en wereldsterren kwamen naar de stad voor de tentoonstelling. "We hebben die tentoonstelling met de Kunsthal geproduceerd en laten rondreizen", vertelt Emily Ansenk.

Diepere gesprekken

Door die tentoonstelling samen met Lindbergh te maken, had Ansenk veel contact met de fotograaf. "Hij hield niet van chit-chat, hij was van de diepere gesprekken. Daar hebben we er heel veel van gehad."

Over Lindbergh als fotograaf zegt Ansenk: "Hij had een ontzettend grote charme. Dat was echt een gave, ik denk dat dat een goede eigenschap is van een fotograaf." Lindbergh fotografeerde niet alleen modellen, maar kreeg ook vele grote acteurs en wereldsterren voor zijn camera.

De vrouw en haar beweging

Lindbergh hield van naturel en ontwikkelde zijn foto's vaak zwartwit en grofkorrelig. "Hij fotografeerde net onverwachte momenten. Er zat altijd een verrassing in, of een onvolkomenheid", vertelt Ansenk. "Uiteindelijk werden die foto's wel geplaatst in tijdschriften vanwege de kleding, maar het ging helemaal niet om de mode. Het ging om de vrouw in haar beweging."

Na de opening in de Kunsthal hielden Lindbergh en Ansenk contact. "Die tentoonstelling is door gaan reizen, naar de kunsthal in München en naar Turijn. Elke keer was ik vanuit de Kunsthal aanwezig met Peter, dus ik heb hem heel veel gezien."

Het laatste contact was bij het afsluiten van de reizende tentoonstelling. Dat was toen Ansenk onlangs besloot van de Kunsthal over te stappen naar het Holland Festival.