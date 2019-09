Langere lesdagen en extra vakken voor leerlingen Rotterdam-Zuid

Het zijn stevige lesdagen vanaf deze week in Rotterdam-Zuid. De leerlingen van dertig basisscholen krijgen er maar liefst tien uur per week bij. Dat moet de leerachterstanden verder verkleinen. "Ik vind het leuk, maar niet van de woensdagmiddagen."

Blije gezichten op Sterrenschool De Globetrotter, waar de officiële aftrap is. De Globetrotter was een van de pilotscholen en gaat nu 'voor het echie'. De lesdagen op het Afrikaanderplein zijn alle dagen van half negen tot half vier. Ook op woensdag.

Yoga, kunst en filosofie

Directeur Tineke Visser denkt dat haar leerlingen nieuwe kansen krijgen. "Met vakken als yoga, filosofie, kunst, sport, maar ook extra rekenen en taal kunnen ze zich verder ontwikkelen. Of vaker de wijk in. Ook dingen ontdekken die je niet leuk vindt. Ook dat is leren."

Vraag het eens rond en de meeste leerlingen zijn niet ontevreden met hun nieuwe agenda. "Ik ga altijd met mijn moeder op woensdagmiddag naar de markt. Dat moeten we nu wat later doen. Verder ben ik er blij mee."

Externe ondersteuning

Ook directeur Firdevs Durgut van OBS De Kameleon uit Carnisse ziet perspectieven. "Ik kreeg deze week een inschrijving uit het buitenland: een echt danstalent. Ik vertelde haar dat ze extra les op school kan krijgen. Ze glunderde."

Aanvankelijk bestond de vrees dat de extra uren afgewenteld zouden worden op het docentenkorps dat nu toch al veel voor de kiezen krijgt. Dit ligt in praktijk anders. Durgut: "Ik kan vakdocenten die er al zijn extra uren bieden en er komt meer externe ondersteuning. Ik zie het helemaal zitten."

Zo verzorgen de buren van Clubhuis Feyenoord sportlessen voor de leerlingen van de Globetrotter. Visser: "We werken graag samen met mensen uit de wijk. We lossen het samen op."

Gelijke kansen

Ook de Rotterdamse politiek heeft vertrouwen in de aanpak en maakt er miljoenen voor vrij. Wethouder Said Kasmi van Onderwijs: "We vinden het belangrijk dat alle kinderen in Rotterdam gelijke kansen krijgen en het beste uit zichzelf halen. Van huis uit komen kinderen niet altijd in aanraking met activiteiten waar zij hun talenten kunnen ontdekken of ontplooien."

Dat de traditionele vrije woensdagmiddag verdwijnt, is misschien even slikken, maar met een leuk alternatief kunnen de meeste leerlingen zich wel verzoenen. En de lange schooldag kunnen ze ook wel aan. "Ik doe veel aan sport, ik hou het wel vol."