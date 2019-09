Deelnemers World Police en Fire Games gehuldigd op stadhuis Rotterdam

"Ik ben bijzonder tevreden en trots op alle deelnemers", liet de burgemeester weten. "Dit is voor mij een manier om de mensen die hard werken om de samenleving te beschermen, te bedanken."

Grote vriendengroep

De politie- en brandweermannen waren bijzonder enthousiast over hun deelname aan de spelen. "Het was echt fantastisch om mee te doen", laat iemand weten. "Echt super gaaf. Het voelde alsof je met familieleden, die je eigenlijk nog niet kende, aan het sporten was."

Tijdens de wedstrijden waren de deelnemers behoorlijk fanatiek. "Dan ga je voor de winst, maar daar buiten is het een grote vriendengroep."

Over twee jaar zijn de World Police en Fire Games in Rotterdam. Arjen Littooij, directeur van de Veiligheidsregio, overhandigde de vlag van de spelen aan Wethouder de Langen. Die gaat nu de kluis in en komt er over twee jaar weer uit, tijdens de spelen.

Naar verwachting doen er op de spelen in Rotterdam zo'n 10-duizend hulpverleners mee.