'Alle agenten moeten stroomstootwapens krijgen'

Als het aan korpschef Erik Akerboom ligt, krijgen alle agenten direct een stroomstootwapen. Tegen de Telegraaf zegt hij het wachten op een besluit over de invoer van het wapen zat is.

"Invoeren dat ding. We wachten er met smart op. Er moet een einde komen aan dat eindeloze getreuzel van de politiek." De korpschef is woedend over het geweld tegen agenten en het treuzelende kabinet. "Het gaat over het gezag op straat. Het mag niet zo zijn dat de politie er met de staart tussen de benen vandoor gaan."

Volgens Akerboom wordt er eens per uur ergens een agent belaagd. Afgelopen weekend werd er in Rotterdam nog een agent knock-out geslagen. Agenten een trouwstoet in Rotterdam aan wegens het overtreden van verkeersregels. Dat liep uit de hand. Toen een agent een deelnemers wilde arresteren, kreeg hij van een andere deelnemer een klap, waardoor hij bewusteloos raakte.



Gezag

Akerboom is ervan overtuigd dat stroomstootwapens agenten zouden helpen met het terugveroveren van gezag. "Het is effectief om geweld te stoppen en werkt bovendien preventief. De taser geeft politiemensen een boost van vertrouwen. Het is een belangrijke investering in veiligheid."

In meerdere politieregio's wordt al twee jaar getest met het gebruik van tasers. Een besluit over het definitieve, grootschalige gebruik is uitgebleven.

De Rotterdamse gemeenteraad liet begin dit jaar nog weten het stroomstootwapen voorlopig niet toe te willen voegen aan de politie-uitrusting.