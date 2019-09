'Meer nachthoreca nodig in Rotterdam'

Rotterdam start een onderzoek naar de nachthoreca in de stad. Er moet duidelijkheid komen over wat het uitgaanspubliek wil en hoe het zit met het huidige aanbod. En waarom veel van de huidige vergunningen om ook 's nachts open te zijn niet worden gebruikt.

Burgemeester Aboutaleb: "Wij hebben meer dan honderd nachtvergunningen in Rotterdam en we constateren dat die maar ten dele worden gebruikt. En dan zie je dat een deel van de politiek zegt: Nou die worden niet goed gebruikt, dus meer vergunningen dan, burgemeester."

Aboutaleb voelt er niets voor om die dan ook maar direct te verlenen. "Het zou zomaar kunnen zijn dat het beeld dat wij met elkaar hebben van het uitgaan misschien niet klopt. Dat de behoefte toch anders ligt. Want anders zouden de ondernemers als daar geld te verdienen zou zijn, toch al lang open zijn gebleven."

Vergunning inleveren

Aboutaleb wil graag laten onderzoeken of bij het afgeven van een nieuwe vergunning afgesproken kan worden dat deze optimaal gebruikt moet worden. Gebeurt dat niet, dan moet de vergunning voor 24 uur worden ingeleverd en krijgt de eigenaar een andere vergunning. Die ingeleverde nachtvergunning kan dan weer aan iemand anders worden gegeven. Nu gebeurt dat dus niet.

In de gemeenteraad klinkt regelmatig het verzoek om meer nachthoreca. Het stadsbestuur is nu bezig met het vaststellen van nieuw beleid. Voor het centrum heeft de gebiedscommissie voorstellen gedaan voor meer zaken met een nachtvergunning. De burgemeester heeft die voorstellen afgewezen.

'De nek omdraaien'

In de Oude Haven herkent het stadsbestuur de roep om nieuwe nachthoreca niet. "Ik kom daar heel vaak, heb jarenlang gesprekken met de bewoners in het gebied en die zeggen: Doe ons dat niet aan. Het is een hel om het hier nog te doen. Dus daar wijken we vanaf", aldus Aboutaleb. Wel wordt gezocht naar nieuwbouw in dit gebied waar horeca in beter geïsoleerde panden kan komen.

Aboutaleb baalt ervan dat het beeld is ontstaan dat hij de nachthoreca de 'nek wil omdraaien'. Dat is volgens hem absoluut niet waar. Hij wijst erop dat als er in het centrum meer woningbouw komt, het qua geluidsoverlast niet goed te combineren is met nachthoreca.

Songfestival

Voor het Songfestival wil het stadsbestuur een uitzondering maken. Dan zou er tijdelijk meer nachthoreca worden toegestaan. Dat gebeurde eerder al in 2010 toen de Tour de France de stad aandeed.