'M'n neus dat die stoflaag in Hoek van Holland niet schadelijk is'

Handen zwart van het stof is eerder regel dan uitzondering in Hoek van Holland

Al tientallen jaren hebben de inwoners van Hoek van Holland er last van: bij een zuidenwind is de stad bedekt met een laag zwart stof. De maat is vol.

"Het is tijd voor actie", vindt bewoner Rob Koot. Hij is geboren en getogen in Hoek van Holland, maar realiseerde zich een paar jaar geleden pas hoe erg het stofprobleem eigenlijk is.

Bij wind uit het zuiden waait stof van - vermoedelijk - de kolen van bedrijven aan de Maasvlakte naar Hoek van Holland. Het gevolg: alles ligt onder een laagje stof.

Daarom heeft hij de inwoners van de stad aangespoord donderdagavond naar de vergadering van de gebiedscommissie te komen. "Laat alsjeblieft je mening horen en steek die niet onder stoelen of banken", vraagt hij de inwoners.

Gezond Hoek van Holland

Hoewel veel inwoners van de stad gelaten reageren op het zwarte stof, is het volgens Koot wel degelijk een probleem. "Bij zuidenwind hoef je je hand buiten maar over een tafel te halen en hij is zwart. Ik maak me ernstig zorgen om de gezondheid van mensen: je ademt dit namelijk ook gewoon in!"

Zijn moeder Cobie (85) heeft het idee dat het stofprobleem steeds erger wordt. "Toen ik geboren werd, was dit nog een gezond Hoek van Holland. Dat is nu absoluut niet meer. Het stof kwam laatst door de kieren van de ramen heen naar binnen, dat dat niet schadelijk is; m'n neus."

Rob Koot heeft het idee dat er iets misgaat met de maatregelen om stofoverlast te voorkomen. "Ze komen de vergunning niet na en er wordt onvoldoende op gecontroleerd." Daarom roept hij inwoners op om donderdagavond de vergadering in de Hoekstee bij te wonen en hun stem te laten horen.