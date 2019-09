Rotterdam zoekt inspiratie in havenstad Bordeaux

'We willen een gebied maken waar Rotterdammers trots op zijn'

Rotterdam zet de komende jaren flink in op de herontwikkeling van voormalige haventerreinen, en de gemeente kan daarbij wel wat inspiratie gebruiken. Een delegatie van de gemeenteraad, onder leiding van wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen), is daarom voor een aantal dagen naar de Zuid-Franse havenstad Bordeaux vertrokken.



"Bordeaux is heel bewust uitgekozen, omdat het net als Rotterdam een havenstad is en ze hebben er de afgelopen jaren een aantal dingen gedaan en keuzes gemaakt waar wij in Rotterdam ook voor staan," zegt Kurvers vanuit Bordeaux. "Ze hebben hun rivier betrokken bij de stad."

Rotterdam wil aan de slag met de Merwe4Haven, de Rijnhaven en uiteindelijk ook de Maashaven. "We willen een gebied maken waar Rotterdammers trots op zijn."

De komende dagen bezoeken de Rotterdammers onder meer het Waterfront van Bordeaux. Dat gebied werd voorheen gedomineerd door loodsen en vrachtverkeer, maar is nu een oase van groen langs de rivier de Garonne. Ook gaan ze langs een voormalig basis van onderzeeboten, waar de komende tijd 5000 woningen worden gebouwd.