'Laat ze in de polder maar auto's opblazen'

Uiteenlopende ideeën om de vuurwerkoverlast in Sliedrecht tegen te gaan

Een georganiseerde vuurwerkshow of een meldpunt voor vuurwerkoverlast op Facebook. Het zijn een paar van de ideeën waar inwoners van Sliedrecht woensdagavond mee kwamen tijdens een speciale bijeenkomt over vuurwerkoverlast.

In het afgelopen jaar zou het aantal knallen in Sliedrecht verdubbeld zijn. Voor de gemeente een reden om de inwoners te betrekken bij het toekomstig beleid: "Als je de samenleving ergens bij betrekt, komen ze met andere inzichten", vertelt burgemeester Bram van Hemmen. "En vaak met hele leuke, beter werkende ideeën. Er zaten ook zeker creatieve opties tussen. Daar zoek ik graag de randen van de wet voor op, om te kijken wat mogelijk is."

Alternatief voor jongeren

De bewoners waren tevreden over de avond, want dat er iets met de overlast moet gebeuren vinden ze allemaal. "Ik heb heel veel ervaring met vuurwerkoverlast", vertelt een man. "Ze hebben bewust vuurpijlen richting mijn dakkapel afgestoken of diverse lawinepijlen erop af geschoten."

Hij hoopt dat bijvoorbeeld een grote vuurwerkshow ertoe leidt dat de jeugd geen zwaar vuurwerk meer aanschaft en gewoon naar de show gaat kijken.

"Dat alternatief voor de jongeren sprak me wel aan", laat een ander weten. "Ik zou het toejuichen als ze de jongeren cobra's in de polder zouden laten afsteken. Oude auto's en verkeersborden opblazen, ga je gang. Heel december wat mij betreft."