Doodskopverkeersborden op Rotterdamse straat: 'Mensen rijden als mongolen'

De maat is vol voor de bewoners van de Claes de Vrieselaan in Rotterdam-Middelland. Al jaren rijden automobilisten veel te hard in de straat, met twee weken geleden een dodelijk ongeluk tot gevolg. Bewoner Wouter Geense vindt het tijd voor actie.

"Er wordt hier redelijk hard gescheurd", vindt de bewoner. "Er is een keer een meting van 130 kilometer per uur gedaan hier", vervolgt hij hoofdschuddend.

De bewoners van de Claes de Vrieselaan weten al langer dat er veel te hard in hun straat wordt gereden, vertelt Geense. "Daarom is het tijd voor actie. Met deze borden willen we het geheugen even opfrissen, de automobilisten visueel aanspreken."

Matig de snelheid

Sinds donderdag hangen er verkeersborden in de vorm van een doodskop in de straat. "Daarmee willen we de mensen aanspreken: matig de snelheid en rijd voorzichtig", legt Geense uit.

De bestuurder van een bestelbusje dat door de straat rijdt vindt het een mooie creatie. "Mensen rijden als mongolen", vindt hij. "Ik zie het heel vaak hoor, ik zie veel ongelukken gebeuren."

Het lijkt Geense de hoogste tijd dat er maatregelen komen om de snelheid in de kaarsrechte weg af te remmen. "Een drempel tussen het tramspoor moet kunnen. Of een halve drempel of flitspaal."

Voor Geense is het duidelijk: "Er moet iets gebeuren en de gemeente Rotterdam is creatief genoeg om daar iets bij te verzinnen."

Zaterdag komt wethouder Judith Bokhove langs om met de bewoners in gesprek te gaan.