Dagelijks verdriet om onopgeloste moordzaak

Het is bijna 26 jaar geleden maar de vrouw van Helio Stewart heeft nog dagelijks verdriet om de nooit opgeloste moord op haar man. Donderdag 5 september wijdt Bureau Rijnmond een speciale thema-uitzending aan de zaak.

De weduwe van Stewart mist haar man iedere dag en leeft nog steeds in angst voor de mensen die dit gedaan hebben. "Nabestaanden verdienen duidelijkheid en gerechtigdheid. Ook na bijna dertig jaar. Juist na dertig jaar”, zegt coldcase-teamleider René Bergwerff.

Het oplossen van een cold case is mogelijk, ook na zoveel jaar tijd. "De techniek is nu beter, maar ook voor getuigenissen kan tijd soms juist in positieve zin helpen", vertelt Officier van Justitie Moniek Luijpen.

Bergwerff vindt het ook een belangrijk signaal naar de criminelen van nu: "Laat ze zich maar realiseren dat wij niet loslaten. En als we je niet op korte termijn pakken, dan nog kan je over dertig jaar van ons zijn.”

Stewart reed op 6 december 1993 van Rotterdam naar Schiedam. Rond 21:00 uur zet hij een vriend af in Schiedam. Die hoort een aantal schoten: De 34-jarige Stewart blijkt neergeschoten te zijn.