Danny Makkelie is door de KNVB aangesteld als scheidsrechter voor Kosovo - Tsjechië. De Dordtenaar leidt zaterdagmiddag het kwalificatieduel tussen beide landen voor het Europees Kampioenschap van 2020.

Makkelie floot eerder dit jaar de vriendschappelijke wedstrijd tussen Bosnië en Herzegovina en Griekenland. Ook had hij in 2018 onder meer de leiding over de Nations League-duels Engeland -Spanje en Italië - Portugal.

De scheidsrechter is maandagmiddag te gast in FC Rijnmond.