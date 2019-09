Arnhemse misbruikverdachte zou eerder Rotterdamse slachtoffers hebben gemaakt

Dat schrijft het Algemeen Dagblad op basis van documenten die hen verstrekt zijn door ouders van de Rotterdamse kinderen. De rechtbank in Rotterdam bevestigt de eerdere veroordeling van de zweminstructeur.

In 2012 werd de toen 14-jarige verdachte opgepakt voor seksueel misbruik van vier jonge jongens in Rotterdam-Nesselande. Hij werd destijds veroordeeld door de Rotterdamse kinderrechter en kreeg drie maanden jeugddetentie. Ook moest hij zich laten behandelen aan zijn autistische stoornis.

Afgelopen voorjaar werd de man opnieuw opgepakt voor ontucht met jonge kinderen. In de periode van januari tot mei zou hij in het Arnhemse zwembad De Grote Koppel tijdens zijn stage bij zes kleine kinderen ontuchtige handelingen hebben verricht. Ouders waarschuwden toen de politie. Ook was de man in bezit van kinderporno.

De ouders van de eerdere slachtoffertjes stellen nu dat de zedenzaak in Arnhem voorkomen had kunnen worden.

Donderdag is in Arnhem de rechtszaak tegen de man begonnen, waarbij ook ouders van de slachtoffertjes aanwezig waren.

De verdachte woont in een begeleid woonproject in Arnhem en volgt in Rotterdam een beroepsopleiding tot zweminstructeur.