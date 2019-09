Straatvraag: Dit betekent de Rotterdamse haven voor de Rijnmonders

'De Maas stroomt door m'n aderen', 'Het is een gevoel van thuiskomen' en 'Ik heb er niets mee'. De Rotterdamse haven betekent voor de ene Rijnmonder veel, terwijl het voor de ander een ver-van-mijn-bed-show is. Dat blijkt uit een rondvraag op straat én op sociale media.

"Alle grote schepen, cruiseschepen en zo, komen hier. Dat is heel belangrijk", zegt een man in Schiedam. "Natuurlijk werken er veel mensen."

AliExpress

"Ik heb er wel overlast van", zegt een ander. Hij geeft aan al meerdere keren de Milieudienst Rijnmond DCMR te hebben gebeld vanwege geluidsoverlast. "Met name 's nachts. De herrie die die schepen aan wal maken..."

Wat is Rotterdam zonder de haven, vraagt een vrouw zich af. "Anders hebben we geen bananen, geen dingen uit China. Ik bestel ook vaak via AliExpress en Wish."

Poll



Op sociale media geeft meer dan de helft van de stemmers aan de haven belangrijk te vinden voor de economie in de regio. Ook geven deelnemers aan te genieten van de schepen die langs varen en het een belangrijk symbool voor de stad Rotterdam te vinden.

Verschillende mensen die een stem hebben uitgebracht, werk(t)en zelf in de haven. Daardoor heeft dit deel van Rotterdam automatisch een speciaal plekje bij deze mensen in hun hart. "Ik heb er 48 jaar gewerkt, dus dat zegt genoeg", reageert een van hen. Een ander: "Ik verdien er mijn boterham", of "de haven is mijn werklocatie. Het is fascinerend, avontuurlijk, imposant en inspirerend."

Minder dan vijf procent van de stemmers noemt de havenindustrie slecht voor het milieu.