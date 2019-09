Zaak loterij Paardenmarkt Alblasserdam geseponeerd

"Deze uitreiking heeft ervoor gezorgd dat er zowel tegen de burgemeester alsook tegen de stichting aangifte is gedaan voor het overtreden van het verbod op het gebruik van een dier als prijs", zegt het OM. Volgens de actiegroep 1037 against animal cruelty is het verloten van dieren niet toegestaan, ook niet via een waardebon.



De burgemeester was destijds verder niet bij de loterij betrokken, maar overhandigde de prijs wel. "De burgemeester wordt niet als verdachte aangemerkt en zal dus ook niet worden vervolgd. Hij heeft de prijs slechts overhandigd en heeft daarmee enkel een ceremoniële handeling verricht."

Voor de betreffende stichting geldt dat anders. Die stelde de waardebon voor de pony beschikbaar. "De stichting heeft hiermee strafbaar gehandeld en wordt door het OM als verdachte aangemerkt."

Met de vervolging wil het OM het belang van bescherming van het welzijn van dieren benadrukken. De strafzaak tegen de stichting wordt voorwaardelijk geseponeerd. "Aan de stichting is onder meer de verplichting opgelegd om excuses te communiceren."