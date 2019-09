OM eist twaalf jaar cel tegen Rotterdamse tweeling voor de moord op hun neef

Justitie eist twaalf jaar cel tegen een Rotterdamse tweeling, voor de moord op hun neef. Het 41-jarige slachtoffer werd in april 2015 dood aangetroffen in het water bij Rozenburg.

De Rotterdamse broers konden pas jaren later worden opgepakt, omdat zij naar Zuid-Amerika waren gevlucht. Beiden ontkennen. Zij wijzen hun zwager aan als de dader.



Het is onduidelijk wat achter de moord zit. Volgens justitie was de tweeling boos op hun neef, omdat hij een buitenechtelijke relatie had met hun stiefmoeder.

De rechter in Rotterdam doet op 19 september uitspraak.