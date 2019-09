Relatief minder drugslabs in Rotterdam dan andere regio's

In Rotterdam en omgeving worden jaarlijks maar een paar drugslaboratoria opgerold, in tegenstelling tot andere regio's. Dat heeft burgemeester Aboutaleb donderdag gezegd in het debat over drugsoverlast. De afgelopen jaren werden per jaar tussen de drie en vijf drugslabs ontdekt in Rotterdam en omgeving.

De gemeenteraad had een debat aangevraagd na de ontdekking van een drugslab eind augustus in Rotterdam-Kralingen. In de woning aan de Louise de Colignylaan werd een overleden man gevonden, een andere man was gewond. Ook lag in het huis honderd kilo drugs. Het pand diende waarschijnlijk als opslagplaats of er waren plannen om er een drugslab van te maken.



"Gemiddeld in Rotterdam en de regio worden drie tot vijf laboratoria per jaar gevonden, die gebruikt worden voor synthetische drugs", vertelt burgemeester Aboutaleb. "Dat is een laag aantal als je dat vergelijkt met de regio's Brabant, Limburg, Oost- en Noord Nederland. Daar gaat het echt om tientallen laboratoria."

Melden verdachte situaties

Burgers wordt gevraagd verdachte omstandigheden die kunnen wijzen op een drugspand, nog steeds te blijven melden. Dat kan ook anoniem. Nu al komen er tientallen meldingen per jaar binnen.

"In de afgelopen zes maanden ging het om zo'n 20 tot 25 meldingen van mogelijke laboratoria of wietkwekerijen", zegt de burgemeester. "Soms is het dan ook echt raak."

In de raad ging het uitvoerig over de aanpak van drugsoverlast. De VVD in Rotterdam vindt dat er heel veel scenario's moeten worden onderzocht. D66 in Rotterdam wil dat drugs landelijk gelegaliseerd worden. Het systeem van verbieden werkt niet, vindt D66 raadslid Nadia Arsieni.

Voorlichting

Maar hoe moet het probleem in Rotterdam aangepakt worden? De VVD stelt voor om bij evenementen grote borden of billboards te plaatsen, waarbij gewaarschuwd wordt voor de consequenties van drugsgebruik. D66 vindt dat niet voldoende. Raadslid Arsieni pleit voor het uitbreiden van voorlichtingsbijeenkomsten.