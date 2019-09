'Valpoort en Meijer dichtbij basisplaats Excelsior'

Met Stijn Meijer en Arsenio Valpoort heeft Excelsior-trainer Ricardo Moniz meer opties in de aanval. "Ze zitten kort tegen de basis aan", zegt Moniz in aanloop naar het uitduel tegen Go Ahead Eagles. "Dat vind ik uitermate prettig."

Moniz beseft dat hij het moet doen met de groep die hij heeft. "We zijn zelf gedegradeerd, dus je hebt weinig te eisen. Het budget is niet zo dat je alles voor het zeggen hebt, maar ik vind dat Excelsior slim heeft ingekocht."

Het verdedigen blijft het grootste verbeterpunt van Excelsior, vindt Moniz. De Kralingers pakten in de eerste vier wedstrijden al negen punten, maar Excelsior slikte al vijf tegengoals. Of hij wijzigingen gaat doorvoeren tegen Go Ahead Eagles, weet Moniz nog niet.

"We hebben in de oefencampagne een waarschuwing van Go Ahead Eagles gehad", blikt Moniz terug. Excelsior verloor toen met 2-0. "Er wacht een bewogen avond voor ons."

Valpoort

Na de transferperiode presenteerde Excelsior met Valpoort nog een aanvaller. De buitenspeler was de laatste jaren vooral in het buitenland af. Hij speelde onder andere in Israël, Zuid-Korea en België.

Valpoort kende Moniz al in zijn Hongaarse tijd bij Ferencváros: "Hij weet me in alle opzichten te raken. Ik denk dat weinig mensen zijn zoals hij. Zo'n trainer kan je beter maken, dat heeft hij in Hongarije bewezen."

De buitenspeler zag Excelsior vooral in de samenvattingen. "De manier van druk zetten viel me op. Op die manier komt dat niet vaak voor", zegt Valpoort.

Kijk hierboven naar de interviews van verslaggever Sjoerd de Vos met Excelsior-trainer Ricardo Moniz en aanvaller Arsenio Valpoort.