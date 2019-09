Geheime ondergrondse tunnel leidt naar hennepkwekerij

De tunnel is ruim twintig meter lang en loopt onder naastgelegen panden door

Een opmerkelijke vondst bij een bedrijfspand in de Eversdijckstraat in Rotterdam-Zuid. Agenten nemen daar begin augustus een kijkje na een melding over een vermoedelijke hennepkwekerij. Achter een metalen kast begint een meterslange tunnel naar een verborgen kruipruimte vol met wietplanten.