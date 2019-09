Wie vermoordde kroongetuige Helio Stewart?

De komende tijd zal in Bureau Rijnmond aandacht worden besteed aan onopgeloste zaken uit de regio, die zijn verzameld in een zogenoemde Cold Casekalender.

De eerste zaak is de moord op Helio Stewart. Hij was kroongetuige in een grote drugszaak. Helio werd in december 1993 doodgeschoten in de Schiedamse Allard Piersonstraat. De dader is nooit gepakt.

Helio wordt doodgeschoten nadat hij samen met een vriend terugkomt van het badmintonnen. De vriend stapt uit en Helio parkeert nog even zijn auto. Dan hoort de vriend knallen en ziet hij de moordenaar in een auto wegvluchten.