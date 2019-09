De familiemoord rond Stuart Markiet

Waren het de neven? Of de zwager? De moord op Stuart Markiet (41) uit Schiedam lijkt in ieder geval binnen de familiekring te zijn gepleegd.

In de rechtszaal in Rotterdam vallen donderdag veel namen. Een ‘smoelenboek’ of stamboom zou geen overbodige luxe zijn. Allen zijn of waren familieleden van elkaar.

De hoofdrolspelers: de Rotterdamse tweeling Kevin en Melvin M. (28). Zij zouden hun neef Stuart hebben gedood. Als het aan justitie ligt, gaan zij twaalf jaar de cel in, voor doodslag. Zelf ontkennen ze: het is hun zwager John die het heeft gedaan, zeggen ze.

De moordzaak speelt in april 2015. Stuart Markiet wordt al een paar weken vermist. Op 22 april wordt zijn lichaam uit de Nieuwe Waterweg gevist, bij Rozenburg. Zijn dochters zeggen tijdens een emotioneel verhaal in de rechtszaal, over de confrontatie met het lichaam: "We konden papa niet meer knuffelen, omdat hij te lang in het water had gelegen."



Voor justitie staat het vast dat Stuart Markiet op 6 april 2015 in een woning aan de Schieweg in Rotterdam is gedood met een klauwhamer. Ter plekke zijn bloedsporen gevonden. Daarna is het lichaam gedumpt. Maar wie is de dader?

De woning is van Carla. Zij heeft een buitenechtelijke relatie met Stuart Markiet, die dus regelmatig naar de Schieweg gaat. De stiefzonen van Carla, de tweeling Kevin en Melvin, zijn volgens het OM 'ontstemd' dat hun stiefmoeder vreemd gaat. Ligt daar het motief?

De broers kunnen lange tijd niet aan de tand worden gevoeld. In mei 2015, kort na de begrafenis van Markiet, zijn ze naar Zuid-Amerika gegaan. Gevlucht, zo zeggen ze zelf. Omdat ze bedreigd worden door neven, die hen de dood van Stuart in de schoenen willen schuiven.

Kevin gaat naar Peru, krijgt een relatie en verwekt twee kinderen. Het nieuwe leven van zijn tweelingbroer Melvin is bijna een kopie, zij het in Bolivia: een vrouw en twee kleine kinderen.

Familieleden stappen naar de politie: Kevin en Melvin zouden de moord aan hen hebben opgebiecht. De broers komen op de lijst van Interpol te staan en melden zich na enkele jaren in Nederland. "Om onze onschuld aan te tonen." Sindsdien zitten zij vast.



Kevin en Melvin waren de bewuste nacht van de moord bij de Schieweg, zo blijkt uit pintransacties. Dat zit zo, vertellen zij. Kevin wordt 's nachts door zijn zwager John uit bed gebeld. Waarom? Dat wist hij niet, maar hij gaat: in de auto van Barendrecht naar de Schieweg.

In Rotterdam aangekomen blijkt John geld nodig te hebben. Hij neemt de bankpas van Kevin mee en gaat pinnen. Ziedaar de transactie die de recherche ontdekte. Ondertussen blijft Kevin in de auto tot John terugkomt. Broer Melvin voegt zich later bij hem. Uren zitten zij gebroederlijk te wachten.

De Rotterdamse rechters kunnen het maar moeilijk geloven. "U moest de volgende dag weer op de vrachtwagen en dan gaat u middenin de nacht voor een paar tientjes naar Rotterdam?" Ja, Kevin vindt het achteraf ook wat vreemd. Maar destijds had hij geen vragen gesteld.

Gedumpt

Het verhaal krijgt nog een vervolg. Kevin en Melvin brengen die nacht hun zwager John naar huis. En dan vertelt hij het: hij heeft Stuart Markiet vermoord met een hamer en hem bij Rozenburg gedumpt.

De rechters verschuiven weer naar het puntje van hun stoel. "En toen? Wat heeft u toen gezegd? Heeft u gevraagd waarom?” “Nee”, zegt de tweeling in koor. "We namen het op dat moment niet serieus. Het kwartje viel pas toen het lichaam van Stuart werd gevonden." Ook toen besloten zij het verhaal voor zichzelf te houden en naar Zuid-Amerika te vertrekken.

Maar ze hebben het echt niet gedaan. Melvin raakt tijdens de zitting zelfs geïrriteerd. "Meneer de rechter, u heeft honderdduizend vragen, maar waarom stelt u die aan mij?" Zij bezweren dat zij nooit ruzie hebben gehad met Stuart Markiet en dus ook geen enkele reden hebben om hem te doden.

Er zijn geen dadersporen van hen, geen directe getuigen en niemand heeft iets gehoord. En was er geen bloed gevonden in de auto van John? Maar die heeft verklaard dat hij zijn auto heeft uitgeleend aan de tweeling, iets wat justitie een betrouwbaar verhaal vindt.

De nabestaanden van Stuart Markiet weten het in ieder geval zeker: de tweelingbroers hebben het gedaan. De jonge dochters van Stuart zeggen het zo, in de rechtszaal. “Het is zo onbegrijpelijk dat hij door eigen familie is vermoord. Dit heeft papa niet verdiend.”

De rechter in Rotterdam maakt op 19 september bekend of zij Kevin en Melvin schuldig acht aan de dood van Stuart Markiet.