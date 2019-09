Vertraging op wegen rond Rotterdam na ongelukken

Op de A15 tussen Rozenburg-Centrum en Pernis gebeurde rond 16:00 uur een ongeluk. De linkerrijstrook is daar een uur dicht geweest. Inmiddels is de weg weer open. Verkeer moet rond 17:15 uur rekening houden met bijna een uur vertraging.

De parallelbaan van de A16 tussen Rotterdam-Feijenoord en Ridderkerk-Noord is donderdagmiddag volledig afgesloten geweest na een ongeluk. De vertraging is daar nog een kwartier. Inmiddels is de weg weer in zijn geheel open.