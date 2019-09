Expert: 'Met zakgeld kan je niet vroeg genoeg beginnen'

De ene heeft een gat in zijn hand en de ander sluist het geld zonder moeite allemaal door naar de spaarrekening. Sparen, we moeten het allemaal leren en volgens Karin Radstaak, woordvoerster van Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting), moet je hier al vroeg mee beginnen.

"Het is belangrijk om kinderen van kleins af aan al met zakgeld vertrouwd te maken", vertelt Radstaak. Voor jonge kinderen kan dit contant, maar als je kind naar de middelbare school gaat moet je al over een bankrekening gaan nadenken.

Contant of digitaal

Ouders kunnen er voor kiezen om het zak- of kleedgeld contant te geven, maar toch zie je tegenwoordig steeds vaker dat het wordt overgemaakt. "Ouders hebben minder contant geld in hun portemonnee. Vanaf tien jaar oud krijgt het gros het geld gewoon overgemaakt."

Als je kind naar de middelbare school gaat is het belangrijk dat hij of zij een eigen bankrekening heeft en met afschrijvingen om leert gaan, vindt Radstaak. Kinderen moeten dan ook leren met een limiet om te gaan. "Ouders kunnen een vast bedrag op een vast moment overmaken. Hiernaast is het belangrijk om je kinderen te leren dat op ook écht op is."

Fouten maken mag

Het is niet zo dat je grote zorgen moet maken als je kind al zijn zakgeld erdoorheen jaagt. Kinderen moeten ook leren uitgeven. "Je bent nog in de veilige omgeving van je ouders, dus als je een fout maakt is het geen ramp. Kinderen leren ervan om bijvoorbeeld in de zomer met een dikke winterjas thuis aan te komen. Iedereen maakt fouten."

Zakgeld kan er voor zorgen dat je kind later minder snel in de financiële problemen komt. "Uit onderzoek blijkt dat de kans op financiële problemen kleiner is als je van je ouders leert met geld om te gaan", beaamt Rijnmond-expert Radstaak.

Steeds meer kinderen krijgen ook bijbaantjes. Mogen ouders zich dan nog met geldzaken bemoeien? "Ook hier is het belangrijk om afspraken te maken. Natuurlijk heeft het kind het geld zelf verdiend, maar je kan als ouder zeker meekijken."