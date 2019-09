Studenten vissen plastic afval uit water Delfshaven

"Eigenlijk schrik ik er niet heel erg van", begint een student die met vier autobanden aan komt zetten. "Bij mij thuis ligt er ook altijd veel afval namelijk."

Waterboiler

Maar het bleef niet alleen bij autobanden. "Er werd vanmiddag ook een waterboiler opgevist", zegt Karin Hille van Plastic Whale, initiatiefnemer van de actie. "We willen de eerstejaarsstudenten van het Hout- en Meubileringscollege niet alleen voorlichten, maar ook zelf laten zien en ervaren hoe groot dit probleem is."

Want hoewel er genoeg uit het water wordt gehaald, zien veel jongeren in dat het bijna normaal is geworden om veel afval tegen te komen. "Dat is wel apart", geeft een andere student toe. "Je ziet wel vaker afval in het water, maar eigenlijk is het natuurlijk niet goed."