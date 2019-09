Laatste kans voor hond Moos

Als er niet snel genoeg geld wordt ingezameld om de operatie van de 3-jarige hond Moos uit Rotterdam te betalen, is het einde verhaal. "Moos zal dan een spuitje moeten krijgen", zegt zijn vaste uitlater Rashad Jarmohamed. Om dat te voorkomen is hij een inzamelingsactie gestart.

Moos, een kruising tussen een rottweiler en een Duitse herder, heeft het niet getroffen. Zijn baasjes stonden hem af, omdat ze vanwege hun financiële situatie niet langer voor hem konden zorgen.

Hondenuitlater Rashad nam hem tijdelijk in huis en zoekt al maanden naar een permanent thuis voor de zachtaardige reu. Die is nog altijd niet gevonden, omdat inmiddels blijkt dat Moos LPC heeft. Dat is een botaandoening aan de poten.

Een operatie om dat te verhelpen kost duizenden euro’s. Een gezin uit Friesland, dat Moos graag wilde adopteren, haakte af toen ze dat hoorde. Rashad zelf kan de operatiekosten ook niet ophoesten en dus lijkt de enige oplossing Moos uit zijn lijden te verlossen.