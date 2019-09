Expert: 'Cybercrime is vaak pure bluf en snel geld verdienen'

Cybercrime komt steeds vaker voor. Criminelen proberen bijvoorbeeld via e-mail of sms je pincode te ontfutselen. Dit lijkt misschien kansloos, maar toch trappen veel mensen erin. Hoe kan je deze berichten van criminelen herkennen? Rijnmond-expert Erwin de Baat, van politie Rotterdam, helpt je deze internetcriminelen te slim af te zijn.

Hoe herken je cybercrime?

"Cybercrime is meestal te herkennen aan het tijdslimiet. Binnen zoveel dagen moet je een handeling verrichten, anders kan je niet meer betalen. Je ontvangt een link en zo proberen deze criminelen je gegevens buit te maken", vertelt expert de Baat.

Berichten van internetcriminelen zijn lastig te herkennen. De websites zijn identiek aan de originele websites. Hoe weet je dan of je met de echte Rabobank te maken hebt? "Het enige verschil is de URL."

Volgens De Baat is het meestal foute boel als je al het gevoel hebt dat het niet helemaal klopt. "Je bank zal je nooit om je pincode vragen. Bij twijfel kun je altijd zelf je bank nabellen."

De politie is hard aan het werk om cybercriminaliteit tegen te gaan. "Wij sporen zulk soort sites op en halen ze offline. Ook geven we voorlichtingen op het gebied van cybercrime." Het opsporen van deze internetcriminelen kan heel lastig zijn, zeker als ze uit het buitenland komen. "Als een internetcrimineel uit Afghanistan komt, reageert hij niet op een politieverzoek uit Nederland."

Cybercrime is vaak bluf

Cybercrime is ook vaak pure bluf en snel geld verdienen. "Momenteel zijn hackers in omloop die zeggen dat ze je camera hebben overgenomen. Ze zeggen dat ze zien dat je een pornowebsite hebt bezocht en dat ze het filmpje gaan vrijgeven als je niet binnen vierentwintig uur het geld overmaakt", vertelt de Baat. Vaak is dit bluf. De gemiddelde internetcrimineel is niet in staat om toegang tot je camera te krijgen.

Internetcriminelen komen op verschillende manieren aan je gegevens. "Het kan zo zijn dat je jouw gegevens hebt ingevuld op een verkeerde site. Hiernaast kan een site je gegevens zijn kwijtgeraakt. Het komt ook voor dat criminelen willekeurige telefoonnummers een berichtje sturen."