Nederlands volleybalteam blij met wedstrijden in Ahoy

Nimir Abdelaziz: 'We zijn heel blij met die eerste drie wedstrijden in Ahoy'

Wessel Keemink: 'In Ahoy spelen is een beetje thuis spelen'

Donderdag speelde het Nederlands volleybalteam op een veldje voor de Markthal in Rotterdam. Het keurkorps van bondscoach Roberto Piazza ging de strijd aan met voorbijgangers met als inzet gratis tickets voor het EK volleybal dat van 13 tot 23 september onder meer in Rotterdam gehouden wordt.

Schiedammer en international Wessel Keemink kijkt uit naar de EK-wedstrijden in Rotterdam. "Als ik één van de speelsteden mag kiezen dan kies ik voor Rotterdam. Ahoy is een kwartiertje van mijn huis vandaan. Dus voor mij is het wel een beetje thuis spelen. Het is wel jammer dat de achtste en kwartfinale niet in Rotterdam zijn."

Ook aanvoerder Nimir Abdelaziz, die vier jaar voor Sliedrecht Sport speelde, is blij met Rotterdam als speelstad. "Ahoy is één van de mooiste hallen voor ons om in te spelen. Een paar weken geleden tijdens het Olympisch kwalificatietoernooi was het ook al aardig vol."

Verwachtingen

Na het weinig succesvolle Olympisch kwalificatietoernooi ziet Abdelaziz kansen voor Oranje. "We gaan ons uiterste best doen. We hebben zeker geen slechte groep. We willen een goed resultaat halen dit toernooi."

Keemink is ook positief gestemd over de kansen van het Nederlands Volleybalteam. "Als wij het goed doen, worden we gewoon tweede. Polen is de absolute nummer één, die verslaan zou een stunt zijn, maar van de overige landen moeten we kunnen winnen."

Nederland begint het EK op 13 september. In Ahoy is Montenegro om 20:00 uur de tegenstander.

Bekijk de volledige gesprekken met Wessel Keemink en Nimir Abdelaziz bovenaan het artikel.