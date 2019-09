Tweebosbuurt telt af naar uitspraak over sloop

Bewoners van de Tweebosbuurt in de Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid wachten de dag met spanning af vanwege een rechtzaak over de dreigende sloop van hun woningen.

Vandaag doet de rechter uitspraak in de zaak waarin de eerste dertien bewoners door woningcorporatie Vestia voor de rechter zijn gesleept. De bewoners weigeren hun goedkope huurwoningen te verlaten en zijn bang dat er na de sloop alleen nog maar dure woningen voor in de plaats komen.



"Ik woon hier 50 jaar en ik ga m'n huis niet uit", zegt de 50-jarige Edwin Dobbe uit de Tweebosbuurt. "Ik hoop dat de rechter een hart heeft en zegt dat geintje van Vestia helemaal niet doorgaat."

Geknokt

Dat de zaak over dreigende sloop van wijk maar voortsleept kan Edwin niet boeien. "Vreewijk heeft zeven jaar geknokt, waarom gaan wij dan ook niet zo lang door. Zij hebben gewonnen en wij kunnen ook gewoon winnen."



De bewoners die verzetten tegen de sloop zijn erg strijdbaar, ook al hangt binnenkort ook een rechtzaak boven het hoofd. De 80-jarige mevrouw Pelger woont al sinds haar zevende in haar straatje. De dreigende sloop houdt haar elke dag bezig. "Je staat er mee op en je gaat ermee naar bed. Het vreet aan je. Het is goed voor de slanke lijn, je kan eten wat je je wil maar je komt niet aan."

Geen krot

Mevrouw Pelger vindt de sloop van de woningen in haar buurt totaal onnodig. "Er mankeert niks aan mijn pand. Ik zit niet in een krot. Als ik in een krot zou zitten, dan had Vestia gelijk. Er zijn hier huizen die zijn in 1985 opgeleverd, die gaan ze slopen terwijl er een tekort is aan sociale huurwoningen. Het is te gek voor woorden."

Als de rechter Vestia gelijk geeft dan ziet mevrouw Pelger wel wat ze doet. "We zien wel waar het schip strandt. Maar ik ga niet de Afrikaanderwijk uit, dat heb ik ook altijd gezegd. Maar we blijven er wakker van liggen."