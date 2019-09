Rotterdammers relatief grote kans op ziekte door luchtverontreiniging

In Nederland ligt het gemiddelde gezondheidsrisico tussen de 5 en 6 procent. In Rotterdam loopt dat op tot bijna 7 procent. Het risico is daar soms tot wel drie keer hoger dan in bijvoorbeeld Groningen of Drenthe. Gebieden als de Maasvlakte en Botlek Rotterdam scoren nog hoger op de kaart die de nieuwssite heeft gemaakt, gebaseerd op de schattingen van het RIVM.

In Vlaardingen blijkt het gezondheidsrisico erg groot. Ook in bijvoorbeeld Schiedam is het qua vieze lucht en herrie niet goed vertoeven. En rond veel snelwegen in de regio is het al niet veel beter. Hoe meer je naar het zuiden van de regio gaat, hoe 'schoner' het wordt.

Volgens Onno van Schayk, hoogleraar preventieve geneeskunde aan de Universiteit Maastricht, hebben inwoners van zo'n 'vieze' stad een verhoogde kans op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en ernstige longaandoeningen. "Dit is een enorm probleem. Er gaan tien tot vijftien keer meer mensen dood aan deze factoren dan aan ongelukken in het verkeer."