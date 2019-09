Rotterdam lanceert motregenradar

Een nieuwe regenradar moet binnenkort heel precies in kaart gaan brengen waar en hoeveel (mot)regen er in Rotterdam valt. Specialisten van de gemeente Rotterdam plaatsen daartoe volgende week een radarsysteem op gebouw de Delftse Poort.

Ronddraaiend op 150 meter hoogte moeten de schotels sneeuw, regen, miezer en hagel gaan herkennen in het Rijnmondgebied.

Druppelvorm

"Deze radar is wel echt uniek, want hij kan in twee richtingen een radarsignaal uitzenden", zegt waterdeskundige Johan Verlinde van de gemeente Rotterdam.

"Daardoor kan hij de vorm van de druppel zien en kan 'ie detecteren of het sneeuw, hagel of miezer is. Vooral miezer is echt heel erg handig, want dat ziet de landelijke buienradar niet."

Een eerste proefversie van de regenradar werd in 2015 al geplaatst, maar die begaf het een tijdje later tijdens een storm. Het apparaat kampte ook met nogal wat storingen, waardoor de informatie niet bruikbaar was.

Robuuster

De versie die volgende week wordt geïnstalleerd is robuuster en daardoor nauwkeuriger. Met de informatie kan in de toekomst precies voorspeld worden waar waterbergingen of waterpleinen aangelegd moeten worden om overlast door regen te voorkomen.

"We willen als stad iets aan de wateroverlast doen, maar dan moeten we wel precies weten waar het hard regent en waar we overlast zien in de stad. Dit gaat ons helpen om uiteindelijk betere beslissingen te nemen."

De gegevens van de Rotterdamse regenradar zijn vanaf eind dit jaar voor iedereen beschikbaar via een nog te ontwikkelen app.