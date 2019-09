Bruidspaar over 2500 bierflesjes in de tuin: 'Help je opruimen?'

Een verrassing was het zeker, maar of het ook een aangename was... Het huis van het kersverse bruidspaar Klaas en Pauline is donderdag door vrienden volgezet met bierflesjes. En ja, nu moet dat nog worden opgeruimd.

De vriendengroep van het stel heeft met de hand over het hart gestreken en in ieder geval wat ruimte bij de voordeur vrijgelaten, zodat het bruidspaar het huis in Alblasserdam nog wel in kan. Verder zijn ze meedogenloos geweest: de voor- en achtertuin, gevel én huiskamer staan vol met flesjes en bierkratten.



"Met een man of vijf zijn ze wel even bezig geweest", vertelt buurtbewoner Sofia, terwijl ze de hond aan het uitlaten is. "Donderdagmorgen zijn ze begonnen. Super leuk dit toch."

Ze heeft het idee dat zo'n bierhuis in Alblasserdam vaker gebouwd wordt, maar in de straat is het toch de eerste keer. "Volgens mij vond het bruidspaar het echt een geweldige stunt."

Mooi feestje

"Ik wist al wel hoe laat het was", lacht Klaas. Op de trouwlocatie kregen Pauline en hij een quiz voor de kiezen, met de vraag hoeveel bierflesjes er in hun huis zouden staan. "Het was een mooi feestje, tot we thuis kwamen."

Hij had toen al wel door wat zijn vrienden hadden gedaan. Toen hij aan kwam rijden 'ging het hart toch wel sneller kloppen'. Gelukkig valt de schade mee, vindt Klaas. "Ze hebben niet heel gek gedaan. Alle tafels staan binnen ook vol met bierflesjes, maar ja."

Zelf vindt Klaas dat hij de onschuld zelve is: "Ik zou zoiets nóóit doen", lacht hij. "Dit soort geintjes heb ik nog nooit uitgehaald."

Nu rest de vraag wat er met de flesjes gaat gebeuren. "Help je mee opruimen?", vraagt hij enthousiast aan de Rijnmond verslaggever. "Ze zien me bij de supermarkt al aankomen met al die kratjes..."

De kratjes zijn aan het eind van de ochtend opgeruimd.